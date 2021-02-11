Москва, , 15:36 — REGNUM Прежде чем выходить на фондовый рынок, гражданам РФ стоит создать личную или семейную финансовую подушку безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что граждане РФ уже отнесли на финансовый рынок почти 10 трлн рублей.

«Московская биржа предпринимает различные шаги для повышения привлекательности рынка ценных бумаг, рассчитывая на розничного клиента в перспективе. Мегарегулятор явно нацелился на поддержку этого тренда. Но это требует финансового взросления населения, повышения его инвестиционной культуры, понимания рисков инвестирования, — сказала Воронкова. — Обдумывая возможности финансового инвестирования на фондовом рынке, стоит помнить, что прежде всего необходимо сформировать личную или семейную финансовую подушку безопасности, и лишь после этого задуматься об инвестициях. К сожалению, прошедший год показал, что лишь треть жителей РФ обладала финансовым неприкосновенным запасом к моменту финансового шока, вызванного пандемией».

Как подчеркнула Воронкова, финансовый институциональный сектор со своей стороны должен заняться созданием соответствующей инфраструктуры для частного инвестирования.

«А именно обеспечить условия для повышения доверия населения к фондовому рынку РФ через развитие, например, системы страхования по аналогии с системой страхования вкладов, смягчение условий налогообложения для граждан и т. п.», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что в настоящее время фондовый рынок для определенной части жителей РФ стал альтернативой банковским депозитам.

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