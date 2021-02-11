Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Военно-морские силы США закупили лодки Iguana Pro, способные передвигаться по берегу. Об этом сообщается в журнале Popular Mechanics (PM).

Впервые концепт лодки был представлен в Бахрейне на выставке BIDEC 2017.

Скорее всего лодки Iguana Pro будут тестировать спецподразделения. Отмечается, что благодаря возможности выхода на сушу, технику можно будет маскировать вдали от береговой линии. Эта возможность может пригодиться для выполнения спецопераций «морскими котиками».

Скорость лодки достигает 75 км/ч на воде и более 7 км/ч по суше. Чтобы двигаться по берегу достаточно всего лишь нажать на специальную кнопку. После этого лодка выпускает гусеничные шасси. Развертывание происходит менее чем за 8 секунд.

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