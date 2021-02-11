Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Берлин и Тбилиси запустили программу, в ходе которой жители Грузии смогут выезжать на 90 дней в Германию на сельскохозяйственные работы. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 11 февраля сообщил журналистам посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

«Это будут рабочие места в Германии в сфере сельского хозяйства. Мы уверены, что многие в Грузии хорошо знакомы с этой областью и смогут внести свой вклад в сельское хозяйство Германии, а после возвращения домой — в ту же область своей страны», — сказал посол.

Хуберт подчеркнул, что в Германию долгое время не приглашали на работы жителей других стран и решили начать с Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национальной статистической службы Грузии, в третьем квартале 2020 года уровень безработицы в Грузии составил 17%.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Грузии назвали наиболее острые проблемы в стране