Самара, , 15:32 — REGNUM 11 мостов на межмуниципальных и региональных трассах намерены «обновить» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что работы будут проходить на объектах общей протяженностью 440,71 метров. Практически на всех объектах планируется обновить мостовые сооружения, в том числе на некоторых мостах планируется заменить балки пролетных строений. Кроме этого, будет обновляться конструкция дорожной одежды, выполнено переустройство мостового полотна и деформационных швов, также запланированы и другие работы.

«Среди объектов, запланированных к ремонту в 2021 году, мосты на автодорогах: Тольятти — Ташелка, Тольятти — Хрящевка (Ставропольский район), Похвистнево — Клявлино (Камышлинский и Клявлинский районы), Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка, Большая Глушица-Пестравка — Березовка — Большая Дергуновка (Большеглушицкий район), Чубовка — Сырейка — Обводная г. Самары (Кинельский район), Самара — Волгоград — Звезда — Осинки — Приволжье (Безенчукский и Хворостянский районы), Обводная г. Самары — Нур — Спиридоновка (Волжский район)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ремонтные работы планируют начать при наступлении благоприятной погоды. При этом ремонт некоторых мостов уже начался. По большинству объектов уже определены подрядчики.

В прошлом году в Самарской области были отремонтированы семь аварийных мостовых сооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии рассказал о реконструкции путепровода в Уфе