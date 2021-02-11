Самара, 11 февраля 2021, 15:32 — REGNUM 11 мостов на межмуниципальных и региональных трассах намерены «обновить» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что работы будут проходить на объектах общей протяженностью 440,71 метров. Практически на всех объектах планируется обновить мостовые сооружения, в том числе на некоторых мостах планируется заменить балки пролетных строений. Кроме этого, будет обновляться конструкция дорожной одежды, выполнено переустройство мостового полотна и деформационных швов, также запланированы и другие работы.
Отмечается, что ремонтные работы планируют начать при наступлении благоприятной погоды. При этом ремонт некоторых мостов уже начался. По большинству объектов уже определены подрядчики.
В прошлом году в Самарской области были отремонтированы семь аварийных мостовых сооружений.
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