Москва, , 15:23 — REGNUM В настоящее время фондовый рынок для определенной части жителей РФ стал альтернативой банковским депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что объем вложений жителей РФ на финансовых рынках составил 10 трлн рублей.

«Сегодня фондовый рынок выступает для определенной части жителей РФ альтернативой банковским депозитам, — сказала Воронкова. — Число частных инвесторов на Московской бирже в прошедшем году выросло более чем на 5 млн человек, их доля в объеме торгов акциями составила более 40%, ИИС открыты у 2% населения, брокерские счета на декабрь открыли 8 млн человек».

При этом она уточнила, что масштабы частного инвестирования в РФ по сравнению с ведущими фондовыми рынками мира пока еще весьма незначительны.

«Если в США каждое второе домохозяйство прямо или косвенно имеет вложения в ценные бумаги, то в России, по оценкам, менее 10%. Да и по объемам инвестиции одного домохозяйства в США и в РФ различаются в сотни раз», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что иррациональный рост фондового рынка остается пока самым высоким источником доходов для обеспеченных жителей РФ.

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