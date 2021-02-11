Москва, , 15:12 — REGNUM На данный момент поручение президент России Владимира Путина «зачистить огрехи с зарплатами бюджетников» содержит, пожалуй, больше вопросов, чем ответов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Начиная с того, что с майских указов 2012 года прошло уже почти девять лет и не совсем понятно, чем занимались все это время чиновники, раз допустили несоответствие зарплат бюджетников соответствующим уровням настолько, что этим заинтересовался сам президент.

И заканчивая тем, что механизмы планируемой проверки и последующего «исправления перекосов» не уточнён.

Очевидно, что раз на столь высоком уровне вопрос заработных плат бюджетников вызывает беспокойство, значит там действительно не все в порядке.

Но формулировка «цифровые технологии» — крайне размытое определение. Какие именно механизмы и как планируется применять, чтобы, как сказано в поручении, провести анализ не на уровне организаций, а на уровне каждого отдельного сотрудника, не уточняется.

Видимо, для этого потребуется какой-то специфический софт. Но тогда встает вопрос, кто и на каких условиях будет его разрабатывать. Или имеется в виду корректировка программ, уже используемых фискальными органами.

Неясно также, кто будет нести персональную ответственность (и какую), в случае выявления тех самых «огрехов», и какие предполагается принять меры по недопущению этих «огрехов» в будущем.

Видимо, эти вопросы правительству предстоит решать уже в рабочем порядке в процессе работы над проблемой», — высказал своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести оперативную проверку соответствие зарплат бюджетников и зачистить «огрехи с зарплатами бюджетников».

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