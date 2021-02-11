Москва, , 15:02 — REGNUM Иррациональный рост фондового рынка остается пока самым высоким источником доходов для обеспеченных жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что объем вложений жителей РФ на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей.

«Иррациональный рост фондового рынка остается пока самым высоким источником доходов для обеспеченных жителей РФ. Это не может оставить равнодушным правительство РФ, да и желание порегулировать в этой сфере очень гармонично объясняется желанием озаботиться рисками простых российских инвесторов-спекулянтов, — сказал Ордов. — Поэтому могут быть введены давно обсуждавшиеся в мире налоги на прирост капитала, налог Тобина на спекулятивные операции и т. п. Это поможет снизить интерес к высокорисковым спекулятивным операциям, пополнить доходы бюджета, поспособствовать внутренней финансовой стабильности. Одни плюсы».

Как подчеркнул Ордов, финансовая составляющая уже несколько десятилетий доминирует в мировых экономических и производственных процессах, формируя благосостояние участников и обеспечивая финансовые потоки.

«В мире нет стран с развитой экономикой, которая бы не имела своего мощного финансового рынка. Неужели мы реально видим в росте финансового рынка угрозу, а не шанс?» — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ наблюдается тенденция дальнейшего снижения ставок по депозитам.