Стокгольм, , 15:07 — REGNUM Еврокомиссия улучшила свои прогнозы относительно быстрого восстановление экономики стран ЕС. Кампания по вакцинации населения от COVID-19 и ослабление ограничений дадут положительный импульс экономике этой осенью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика ЕС вырастет на 3,7% в текущем году и 3,9% — в следующем. Таким образом, экономическое восстановление в странах ЕС пойдет немного быстрее, чем предполагалось, поскольку более сильный рост ожидается во второй половине 2021 года.

Что касается Швеции, то Еврокомиссия полагает, что в 2021 году рост экономики страны составит 2,7%, а в следующем — 4,0%. Динамика в Швеции несколько хуже, чем в ряде других стран Северной Европы, однако это кардинально изменить в 2022 году.