Красноярск, , 14:59 — REGNUM Международный аэропорт «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского подвёл итоги работы за первый месяц 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе воздушной гавани, пассажиропоток января составил 132 538 человек (отставание от декабря 2020 года — 1,5%). По сравнению с январём 2020 года пассажиропоток снизился на 33%, тогда этот показатель составлял 198 009 человек.

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В целом в пресс-службе сделали вывод, что количество взлётно-посадочных операций в январе текущего года приблизилось к доковидному периоду. За первый месяц 2021 года в аэропорту «Красноярск» было совершено 1124 взлётно-посадочных операции. Это на 2% меньше, чем в 2020 году (1147).

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Как сообщало ИА REGNUM, столицы Тувы и Хакасии вновь свяжет авиасообщение. Пассажирские полёты по маршруту Абакан — Кызыл отменили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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