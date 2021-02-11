Москва, , 14:57 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году до 5,4 млн баррелей в сутки. Как следует из февральского отчёта агентства, мировой спрос на нефть текущем году вырастет до 96,4 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти (сс) John Hill

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По сравнению с январской оценкой, это почти на 200 тыс. баррелей в сутки ниже.

Ожидается, что в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года спрос на нефть упадет на 1 млн баррелей в сутки, при этом во второй половине года прогнозируется более сильный спрос.

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«Ребалансировка рынка нефти в начале 2021 года остаётся уязвимой на фоне все ещё сильных ограничений во многих странах мира, связанных с коронавирусом и медленным процессом вакцинирования в Европе», — пояснили эксперты МЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (до 8,8 млн б/с). По прогнозам, спрос ожидается на уровне 91,3 млн б/с.