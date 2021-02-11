Москва, , 14:54 — REGNUM Опасения министра финансов США Джанет Йеллен по поводу опасности распространения криптовалют и финансирования с их помощью незаконных предприятий настолько заурядны, что граничат с пошлостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Всем очевидно, что терроризм финансировался и финансируется чемоданами долларов, но страх у регулятора вызывает криптовалюта. Кибермошенничество действительно растет семимильными шагами, но мировые регуляторы предпочитают игнорировать лучшие стороны цифрового мира, оставаясь в плену обоснованных страхов потери собственной значимости и востребованности, оставляя нас один на один с кибермошенниками и преступниками, — сказал Ордов. — Тайна является общественно-социальным феноменом, а цифровая революция сулит нам полностью автоматизированные системы, то есть отсутствие этого слабого звена в виде человеческого фактора».

Как полагает Ордов, возможно, стоит пересмотреть концепцию тайны личной информации, если ее раскрытие будет обрабатываться алгоритмически без участия человека и возможности перепродажи этой информации на открытом рынке.

«Подобным способом можно решить проблему киберпреступлений, но готовы ли наши капиталисты к подобному «стриптизу»? Постоянные претензии к достижениям цифровизации со стороны ответственных лиц свидетельствует об их неготовности и неспособности адаптироваться к новым условиям», — сказал Ордов.

По его словам, США, по всей видимости, перестают быть интеллектуальным лидером мирового экономического развития, но других пока не появилось.

«Концептуальная деградация в данной сфере с единственной мантрой: «берите больше кредитов, дешевых и разных», вот, собственно, и вся современная экономическая парадигма. Ничего действительно ценного и судьбоносного от Джанет Йеллен не прозвучало», — сказала Йеллен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что складывается впечатление, будто США стреляют в ногу мировому прогрессу в надежде остановить время, в котором они чувствуют себя хозяевами.

Читайте ранее в этом сюжете: США превратились в «лежачего полицейского», мешающего прогрессу – экономист