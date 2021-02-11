Бишкек, , 14:54 — REGNUM По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата в Киргизии составила 18,5 тысячи сомов (16,2 тысячи рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

В сравнении с 2019 годом ее размер увеличился на 7,7%.

При этом средний размер прожиточного минимума по итогам минувшего года определен на уровне 5,3 тысячи сомов (4,7 тысячи рублей) на душу населения.

Этот показатель возрос на 1,5% по сравнению с уровнем 2019 года.

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