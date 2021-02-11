Москва, , 15:03 — REGNUM Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько провел в Москве встречу с вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба минэкономики Абхазии.

«Подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением», — говорится в сообщении.

Озган отметила, что проектирование нового комплекса планируется начать в 2021 году. Она попросила Нерадько помочь с определением критериев для выбора подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ.

Сообщается, что глава Росавиации пообещал помочь и отметил, что консультации по восстановлению аэропорта переходят в практическую плоскость.

Напомним, президент Абхазии Аслан Бжания ранее пригрозил отправить правительство в отставку, если аэропорт в Сухуме не будет восстановлен в 2024 году.

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