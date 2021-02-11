Уфа, , 14:29 — REGNUM Более двух млрд рублей планируют направить в 2021 году на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Сообщается, что общий объем финансирования на эти цели в текущем году составит 2,243 млрд рублей. При этом, из федерального бюджета будет выделено 1,475 млрд рублей, а из средств республиканского бюджета — 0,767 млрд рублей.

Отмечается, что в республике планируется провести капитальный ремонт в детских поликлиниках. В 122 медицинские организации планируется закупить ноутбуки для фельдшеров, а также средства защиты информации и планшетные компьютеры. В планах и обновление автоматизированных рабочих мест врачей.

В сообщении пресс-службы республиканского минздрава говорится, что в 2021 году в Башкирии продолжат реализацию программы поддержки медиков, которые прибыли на работу в сельскую местность, а также меры соцподдержки гражданам, которые обучаются на основании договоров о целевом обучении.

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