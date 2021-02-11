Брюссель, , 14:27 — REGNUM Европейская комиссия изменила прогнозные ожидания по темпам восстановления мировой экономики в 2021 году. Это следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии, опубликованного 11 февраля.

Читайте также: Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП

Так, этот показатель вырос до 5,2% против 4,7%, указанных в осеннем прогнозе.

Улучшена и оценка Еврокомиссии по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%.

Ранее по теме: Эксперты назвали сроки восстановления мировой экономики

Как сообщало ИА REGNUM, в осеннем прогнозе ЕК улучшила прогноз по спаду суммарного ВВП государств еврозоны в 2020 году с 8,7% до 7,8%. При этом ЕК понизила ожидания по росту ВВП на 2021 год. По оценкам организации, экономика еврозоны вернётся к росту, но не на уровне 6,3%, как ожидалось весной, а на уровне 4,2%.