Париж, , 16:53 — REGNUM Объемы экспорта французских вин упали на 13,9% в 2020 году из-за пандемии коронавируса и введения пошлин на ввоз этих напитков администрацией Дональда Трампа в США. Об этом в своем коммюнике сообщила Федерация экспортеров вин и других алкогольных напитков Франции.

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Уточняется, что экспорт алкогольных напитков во Франции в целом упал на 19,4% из-за закрытия заведений общественного питания в связи с карантином в странах по всему миру.

Экспорт в США, основной рынок для французских вин, снизился на 18% в 2020 году в основном по причине введения Вашингтоном пошлины в 25% на их ввоз.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января председатель регионального совета Бургундии — Франш-Конте Мари-Гуит Дюфай отправила письмо президенту США Джо Байдену с предложением отправить тому две бутылки бургундского вина в обмен на снижение импортных пошлин на продукцию французского виноделия.

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