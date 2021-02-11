Сеул, , 13:57 — REGNUM К 2025 году отношение госдолга Южной Кореи к ВВП может увеличится на 24 процентных пункта по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно опубликованным данным, это девятый показатель среди 37 развитых стран.

Предполагается, что к 2025 году отношение госдолга страны к ВВП составит 64,96%, в то время как в 2015 году показатель был на уровне 40,78%. По мнению экспертов, в 2021 году показатель составит 52,24%, в 2022 году — 55,8%, в 2023 году — 59,25%, в 2024 году — 62,27%.

Эксперты МВФ считают, что за аналогичный период отношение госдолга Новой Зеландии к ВВП увеличится на 26,68 процентных пункта, Канады — на 26,35 процентных пункта, Великобритании — на 26,17 процентных пункта, Японии — на 26,01% процентных пункта, США — на 24,96 процентных пункта, Франции — на 20,45 процентных пункта, Германии — на 12,75 процентных пункта.