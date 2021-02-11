Москва, , 13:43 — REGNUM Проблемы с импортом бананов из Эквадора не такая уж и страшная проблема по сравнению с другими проблемами в экономике России из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Плоды банана Максим Додонов © Красная Весна

«В 2020 году в Эквадоре, основном импортере бананов в Россию, снизился сбор урожая. Причины —неблагоприятные погодные условия и активность вулкана Сангай, повредившего плантации. Рынок считает, что сложности могут сохраняться до апреля.

По данным Федеральной таможенной службы, в четвертом квартале 2020 года импорт бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, в денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%.

Кроме Эквадора в Россию фрукт экспортировали Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Лет 30 назад российские граждане бы сказали: «Нам бы ваши проблемы». Тогда в магазинах не было не только бананов или киви — их можно было купить только в «Березке» — но и товаров первой необходимости. За овощами и фруктами ездили на рынок, цены там часто кусались, а качество оставляло желать лучшего.

Так что нехватка бананов в российских ретейлинговых сетях — это не беда и не проблема, это продукт питания не первой необходимости. Без бананов можно прожить, а вот, допустим, без хлеба и воды сложно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские торговые сети столкнулись с проблемами при закупке бананов. Импортеры не могут обеспечить нужный объем поставок, а оптовые цены на фрукт за год выросли с 60 руб. до примерно 82 руб. за кг.

Читайте также: Российские торговые сети столкнулись с нехваткой бананов