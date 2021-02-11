Брюссель, , 14:19 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) улучшила оценку спада экономики зоны евро в 2020 году на один процентный пункт по сравнению с осенним прогнозом, но уменьшила перспективы роста в 2021 году на 0,4 процентных пункта. Это следует из зимнего экономического прогноза ЕК, представленного 11 февраля.

Спад экономики в 2020 году теперь оценён до 6,8% ВВП, в осеннем прогнозе ожидалось 7,8%. Перспективы роста в 2021 снижены до 3,8% ВВП по сравнению с 4,2% в осеннем прогнозе.

Подобный прогноз составлен для экономик всех 27 стран Евросоюза в целом. Спад суммарного ВВП стран ЕС по итогам 2020 года составит 6,3% вместо 7,4% в осеннем прогнозе. Восстановление в 2021 году ожидается на уровне 3,7% вместо 4,1%.

В 2022 году ЕК ожидает, что темпы роста экономик стран зоны евро сохранятся на уровне 3,8% ВВП, а в Евросоюзе рост повысится до 3,9% ВВП.

Инфляция в зоне евро в 2020 году оценивается также в 0,3%, ожидания от 2021 года составляют 1,4% по сравнению с 1,1% в осеннем прогнозе, а от 2022 года — 1,1% (без изменений).

По 27 странам ЕС оценка за минувший год прежняя — 0,7%. В 2021 году показатель инфляции ожидаемо вырастет на 1,5% против 1,3% осенью, в 2022 году ожидаются 1,5%.