Казань, , 13:41 — REGNUM С 14 февраля авиакомпания «Россия» начнет выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарии.

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Авиаперелеты будут выполнять по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800. В графике вылетов возможны изменения. По данному маршруту выполнение рейсов намечено до конца марта текущего года.

Пресс-службой аэропорта отмечается, что пассажирам, прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Чечню и Объединенные Арабские Эмираты связал с 27 декабря 2020 года еще один прямой авирейс. Раз в неделю — по воскресениям — из Грозного в Дубай выполнялись полеты авиакомпания «Ютэйр» (Utair). С 12 января добавился еще один рейс, который вошел в расписание аэропорта по вторникам.

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