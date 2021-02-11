Москва, , 13:16 — REGNUM Рынок энергоносителей 11 февраля предпринимает попытку прервать растущую тенденцию с начала февраля, в рамках которой баррель нефти марки Brent успел подорожать более чем на 10% и уйти в коррекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть © ИА Красная Весна

«К полудню после инерционного роста в начале дня котировки вернулись к ценам закрытия предыдущей сессии ($61,20). Завершение дня вблизи текущих уровней повысит вероятность формирования коррекционного отката к $59−60 в ближайшие дни. Оснований для ослабления кроме технических факторов сейчас не прослеживается.

Вышедший 10 февраля отчет от минэнерго США показал резкое сокращение запасов сырой нефти сразу на 6,6 млн баррелей при прогнозе их роста на 985 тыс. баррелей до минимума с марта 2020 года при одновременном увеличении запасов бензина на 4,3 млн баррелей. Потребление топлива в США остается ниже на 10% допандемических уровней.

Возможно, определенную роль в ослаблении оптимизма сыграло приостановка снижения курса доллара на рынке Forex, а также взвешенные комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении траектории восстановления экономики. Эти высказывания подкрепили вчерашние данные по инфляции, которые показали отсутствия усиления роста потребительских цен.

Некоторые участники нефтяного рынка могли начать фиксировать прибыль, опасаясь, что текущие ценовые значения заставят Саудовскую Аравию отказаться от поддержки рынка, которая осуществляется сейчас: в феврале-марте ключевой участник ОПЕК и его союзники договорились пойти на добровольное ограничение производства в размере 1,45 млн барр./сутки.

Сегодня может усилить давление продавцов отчет Международного энергетического агентства. Экономисты организации понизили оценку спроса в I квартале 2021 года на 1 млн барр./сутки по сравнению с октябрем-декабрем и отметили рост добычи в мире на 600 тыс. барр./сутки относительно конца 2020 года к максимуму с апреля 2020 года», — пояснил эксперт.

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