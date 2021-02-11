Баку, 11 февраля 2021, 13:05 — REGNUM В январе 2021 года Азербайджан полностью выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК +. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.
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В ведомстве уточнили, что за первый месяц текущего года суточная добыча нефти (включая конденсат) в стране составила 752 тысячи баррелей. Из них 593 тысячи баррелей пришлось на сырую нефть и 159 тысяч баррелей пришлось на конденсат.
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Напомним, 5 января 2021 года на 13-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале и марте. Согласно новому соглашению, суточные сокращения добычи сырой нефти странами ОПЕК+ должны составить 7,125 млн баррелей в феврале и 7,05 млн баррелей в марте.