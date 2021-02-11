Сеул, , 13:02 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ки посетил 11 февраля предприятие по разработке вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Осматривая исследовательский центр компании Cellid, глава министерства выразил надежду на то, что страна сможет преодолеть пандемию коронавируса, а также готовность поддержать развитие отрасли «биоздоровья».

Хон Нам Ки подчеркнул, что в случае непредвиденного кризиса, вызванного распространением инфекции, такой как коронавирус, ранняя разработка, поставка вакцины и лечение смогут склонить чашу весов в благоприятную сторону.

Он также акцентировал внимание на том, что правительство намерено в значительной степени увеличить объём средств, выделяемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в отрасли «биоздоровья».