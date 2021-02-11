Москва, , 12:49 — REGNUM Российские банки обяжут не занижать установленные для клиентов суточные лимиты на переводы в Системе банковских платежей (СПБ). Согласно требованию, прописанному в проекте указания Банка России, они не должны быть менее 150 тыс. рублей.

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Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. В ЦБ РФ пояснили, что такой шаг позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного Национальной системой платежных карт мобильного приложения СБП (СБПэй).

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Добавим, что под действие нового требования попадёт, прежде всего Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. рублей.

ВТБ лимит на разовый перевод через СБП составляет 150 тысяч рублей, ежемесячный лимит не должен превышать 2 млн рублей. Переводы через эту систему бесплатны на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, система быстрых платежей (СБП) в Росиси начала работать в конце января 2019 года. При помощи неё физические лица могут делать мгновенные переводы по номеру телефона. Такая возможность доступна круглосуточно, независимо от того, в каком банке открыты счета получателя и отправителя средств.

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