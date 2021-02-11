Москва, , 12:25 — REGNUM Москва и Вашингтон начали процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который был продлён в конце января 2021 года. Об этом 11 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«По инспекциям надо возобновлять. Мы сейчас этим занимаемся, запускаем в межведомственном формате процедуры, требуемые для того, чтобы это восстановилось», — сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день пока неясно, когда может состояться заседание совместной комиссии России и США по СНВ-3. Дату его проведения и повестку встречи ещё предстоит согласовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года президент России Владимир Путин подписан закон о продлении действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В соответствии с документом, срок действия договора продлевается ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Согласно условиям, прописанным в документе, суммарное количество стратегических наступательных вооружений, имеющиеся у сторон, не должно превышать 700 единиц — для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), 1550 единиц — для боезарядов, а также 800 единиц — для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развёрнутых и неразвёрнутых тяжёлых бомбардировщиков.