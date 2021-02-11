Москва, , 12:23 — REGNUM Последние инициативы российских властей по кратному увеличению утилизационного сбора вызывают серьезные опасения. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 февраля на пресс-конференции комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявил генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг.

«Минувший 2020 год, как мы все знаем, стал беспрецедентным по влиянию пандемии на весь мир и на все аспекты нашей жизни. В середине прошлого года АЕБ проводила опрос среди своих членов касательно экономических последствий COVID-19. И 90% респондентов отметили, что кризис в той или иной степени затронул их компании. Однако предварительные данные Росстата говорят о том, что российская экономика завершила непростой 2020-й год с лучшими показателями, чем первоначально прогнозировалось. Так, например, промышленное производство в РФ по итогам 2020 года снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом. При этом Минэкономразвития изначально прогнозировало, что промпроизводство в 2020 году сократится на 4,1%», — сказал Шиллинг.

По его словам, не оправдались первоначальные прогнозы Министерства экономического развития и в отношении ВВП.

«Но негативное воздействие на отрасль не ограничивается пандемией коронавируса, — подчеркнул он. — Перед нами встает целый ряд новых вызовов. Последние инициативы отраслевого регулятора по кратному увеличению утилизационного сбора вызывают серьезные опасения. Если COVID-19 и внешнеполитические риски являются проблемами глобального масштаба, то вопрос значительного повышения утильсбора дорожной и строительной и специальной техники — это то, что требует серьезного обсуждения».

Как пояснил Шиллинг, решение властей по повышению этого сбора может привести к тяжелым экономическим последствиям как для конечных потребителей, так и для дорожной, строительной, добывающей, лесозаготовительной и других отраслей.

«Падение рынка после введения в действия предлагаемых мер вызовет дальнейшее снижение загрузки заводов, — сказал Шиллинг. — И может привести к закрытию некоторых из них. Что окажет негативное влияние на социальную обстановку в регионах. А также приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в России и консервации технологического отставания».

При этом он подчеркнул, что ассоциация занимает конструктивную позицию.

«Мы действительно просим о том, чтобы в то время, когда последствия пандемии еще не преодолены, а восстановление еще хрупко, воздерживаться от резких регуляторных мер, — сказал Шиллинг. — Кроме того, мы просим смотреть на систему комплексно. Это вовсе не значит, что мы находимся во фронтальной оппозиции к тем целям, которых требует экологическая ответственность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг заявил, что повышение сбора за утилизацию спецтехники не приведёт к удорожанию российской техники.

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