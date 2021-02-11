Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:12 — REGNUM АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) за 2020 год переработало 92 тыс. тонн цветного лома. Этот показатель стал рекордным и превысил на 30% уровень переработки ломов 2019 года. Высокий производственный результат обусловлен: ритмичной поставкой сырья, оснащением цеха приемки и переработки сырья (ЦП и ПС) современным оборудованием и эффективной организацией рабочего процесса.

За последние два года ЦП и ПС технически перевооружился. Цех укомплектован четырьмя прессами, шестью мостовыми кранами и пятью кран-балками, что позволяет эффективно проводить переработку цветных ломов поступающих на территорию промплощадки.

На смену устаревшим агрегатам пришли три современные стационарные манипуляторные установки с удобным управлением. Производительность каждой из них составляет 0,2 м³ за один захват. Прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он захватывает лом и опускает его в загрузочную камеру пресса. Далее работник нажимает на пульте кнопку «пуск», и пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере.

Кроме того, в цехе в прошлом году введен в эксплуатацию производственный корпус № 1, где ведется переработка свинцового, медьсодержащего сырья и твердых бытовых отходов. Производственное помещение оснащено пакетированным прессом, предназначенным для переработки свинцовых отходов и ТБО, и аллигаторными ножницами для разделки негабаритного сырья. В этом году часть оборудования было передано на филиал «Производство сплавов цветных металлов», где также будет производиться переработка свинцовых отходов.

Важной частью обновления стало внедрение принципов «бережливого производства», которые позволили усовершенствовать технологический процесс и снизить временные затраты. В каждом производственном помещении установлена линия разметки для трансфера сырья и перемещения персонала. Секционные въездные ворота установлены в одну линию для оптимальной логистики транспорта. Манипуляторные агрегаты и пресса расположены эргономично, чтобы вкупе эффективно перерабатывать лома.