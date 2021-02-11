Москва, 11 февраля 2021, 12:04 — REGNUM Ситуация с импортом бананов в Россию и рост цен на них вполне нормальная. Традиционно розничные цены зимой растут на фоне роста потребления, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Как сообщало ИА REGNUM, российский ретейл стал получать от поставщиков меньше бананов, а оптовые цены на них выросли с 60 до 82 рублей за килограмм.
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