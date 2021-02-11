Москва, , 12:04 — REGNUM Ситуация с импортом бананов в Россию и рост цен на них вполне нормальная. Традиционно розничные цены зимой растут на фоне роста потребления, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Неурожай в одной стране вряд ли является критическим, но, конечно, сокращает предложение и влияет на закупочные цены.

Скорее, накладываются логистические проблемы в период введенных ограничений.

Да и рубль в динамике не укрепляется. Значит, и продукт, и фрахт становятся дороже.

Однако если ранее можно было ожидать пропорционального роста цен по цепочке, то сегодня крупные сети вытесняют дистрибьюторов, а значит, могут демпфировать рост цен», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ретейл стал получать от поставщиков меньше бананов, а оптовые цены на них выросли с 60 до 82 рублей за килограмм.

Читайте также: Российские торговые сети столкнулись с нехваткой бананов