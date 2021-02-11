Москва, , 12:03 — REGNUM Технологический потенциал китайской экономики в настоящее время настолько высок, что она может функционировать самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что Вашингтон хочет ограничить поставки в Китай технологий двойного назначения.

«Китай получал разработки предыдущего поколения, а за счёт дополнительной сноровки в области технического шпионажа наверстывал упущенную выгоду. В текущей ситуации США не планируют каких-либо дальнейших совместных разработок с Китаем, но технологический потенциал китайской экономики уже довольно высок для того, чтобы плыть по течению самостоятельно. Более того, США прекрасно понимают, что китайский рынок настолько большой, что прожить без него американским компаниям будет сложно, а точнее невозможно, — сказала Новикова. — Поэтому США пытаются надавить на своих ближайших партнёров, чтобы заполучить такие дополнительные рынки, как европейский рынок топлива. Например, они хотят убрать российские компании из ЕС, но Европа хорошо понимает, что в этом случае зависимость от Америки возрастёт в разы».

Результатом всего этого, как пояснила Новикова, становится всё более обостряющаяся обстановка в мире.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, является ли экономическое противостояние Китая и США долгосрочным трендом.

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