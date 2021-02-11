Томск, , 12:01 — REGNUM За 2020 год в Томской области на борьбу с COVID-19 было потрачено 3,7 млрд рублей. Об этом 11 февраля сообщил заместитель губернатора региона Иван Деев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

По его словам, 2,4 млрд рублей — это средства из федерального бюджета, 1,3 млрд — из областного.

«Это все средства, которые были направлены на выплаты, на приобретение оборудования, монтаж кислородных трасс, питание специалистов и так далее», — цитирует Деева Тvtomsk.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в Томской области выявлено 29 194 носителя коронавируса, выздоровел 26 631 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено почти 30 тысяч носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Томской области разрешили открыться детским оздоровительным центрам