Париж, , 11:59 — REGNUM Власти Франции решили свернуть проект по расширению столичного аэропорта Париж — Шарль-де-Голль из-за вреда, который воздушная гавань может нанести окружающей среде. Об этом в интервью Le Monde сообщила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

Министр пояснила, что правительство потребовало от компании Groupe ADP, управляющей аэропортами Парижа, «отказаться от проекта и разработать новый, который в большей степени соответствовал бы целям борьбы против изменения климата и защиты окружающей среды».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля двухдвигательный самолет бизнес-класса совершил жесткую посадку во французском аэропорту Пари-Ле-Бурже в Париже, в результате чего пострадали четыре человека.

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