Москва, , 11:54 — REGNUM В настоящее время стало очевидно, что экономическая война США против Китая — это устойчивый тренд на долгие годы вперёд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что власти США хотят ввести дополнительные ограничения на экспорт в Китай технологий двойного назначения.

«Стало очевидно, что экономическая война США против Китая — это устойчивый тренд на долгие годы вперёд. Причина проста: покушение Китая на экономическое лидерство в мире, — сказала Новикова. — Китай был и остаётся ключевым кредитором американской экономики, и это в ещё большей степени заставляет нервничать американских политиков. Следствием такой агрессивной политики по отношению к Китаю стал отказ от поставок новых технологий в Китай, что раньше казалось для американцев нормой. Но тут стоит понимать, что новейших технологий в другие страны не поставляет никто».

Это, как пояснила Новикова, основное правило существующего международного разделения труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что он надеется на то, что американские власти будут оказывать содействие улучшению отношений двух стран.

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