Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела проверку строительства комплекса объектов многофункциональной ледовой арены. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Заксбрании.

Напомним, комплекс многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске включает десять объектов. Он возводится рамках федеральных и национальных проектов России и государственных программ РФ и Новосибирской области для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду в 2023 году.

По данным аудитора Валерия Алехина, на реализацию всех мероприятий инвестиционного проекта необходимо 20,6 млрд рублей: средства федерального бюджета — 7,4 млрд руб., областного — 13 млрд руб., бюджета города — 97 млн руб., внебюджетные источники — 105 млн руб.

В текущем году должны быть завершены работы на верхней подъездной автомобильной дороге к Ледовой арене, площади Лыщинского и пешеходном переходе через дамбу Октябрьского моста. Срок завершения остальных объектов — 2022 год.

При этом аудитор обеспокоен выполнением работ в запланированные сроки. Сегодня наиболее низкий процент выполнения работ — на объекте «Строительство многофункциональной ледовой арены» и станции метро «Спортивная». Кроме того, работы по второму этапу строительства ледовой арены, которые должны начаться в апреле 2020 года, по состоянию на 1 октября 2020 не велись. А аванс — 702 млн рублей — перечислен подрядчику ещё в апреле. Общая дебиторская задолженность подрядных организаций перед заказчиком на 1 декабря 2020 года по строительству ледовой арены — более 2 млрд рублей.

Также в ходе выездных проверок был выявлен ряд нарушений и недостатков при использовании бюджетных средств. Объем этих нарушений и недостатков, по мнению КСП, может говорить о ненадлежащем ведомственном контроле со стороны главных распорядителей бюджетных средств за деятельностью заказчиков.