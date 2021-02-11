Симферополь, 11 февраля 2021, 11:42 — REGNUM Арбитраж Крыма получил иск от коммерческой компании с требованием признать права собственности на объект недвижимости, который, судя по документам, или расположен на территории Карадагского природного заповедника, или же принадлежал ему ранее. Из-за того, что сопроводительные документы к иску поступили в суд на украинском языке и без перевода, дело оставили без движения до 17 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

«Море. Коктебель», Иван Айвазовский, 1853
«Море. Коктебель», Иван Айвазовский, 1853

Иск от ООО «Стимул» из пгт. Коктебель, работающего в сфере недвижимости, поступил в суд ещё 12 января 2021 года. Ответчиками числятся федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей им. О.А. Ковалевского РАН» и государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма. Фирма, частично принадлежащая Геннадию и Ирине Сидоренко, требует признания права собственности на некое недвижимое имущество. При этом в компании 99,9% доли числятся как собственная доля фирмы, так как в 2019 году из состава владельцев вышла украинская компания «Комфорт».

Детали дела неизвестны. Между тем судья Лагутина, оставив иск без движения, указала, что в приложениях к нему «содержатся копии документов, выполненные на украинском языке без перевода на русский язык». Речь шла об определениях Хозяйственного суда Днепропетровской области от 4 февраля и 14 февраля 2011 года, а также о свидетельстве о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 27 октября 2009 года. В этом свидетельстве собственником указано ООО «Комфорт». Было также к делу приложено свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 14 июля 2010 года, собственником в котором указан Карадагский природный заповедник.