Москва, , 11:37 — REGNUM Регионы получат один миллиард рублей на местные программы развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Всего субсидии получат 25 регионов. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, вошли Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым. Всего в бюджете на этот год заложен 1 миллиард рублей для финансирования в рамках единой региональной субсидии», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Мантурова.

Согласно плану, Карачаево-Черкесия получит 70 млн рублей, Бурятия — 65 млн, Чувашия — 61 млн, Ставропольский край — 57 млн, Коми — почти 57 млн, а Крым и Курская область — по 50 млн рублей.

В министерстве пояснили, что регионы получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре, выплату аванса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также смогут докапитализировать региональные Фонды развития промышленности.

По словам Мантурова, в случае востребованности механизма в будущем данная сумма может увеличиться.

В ведомстве также отметили, что соответствующая мера была принята по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности в целях субсидирования из федерального бюджета.