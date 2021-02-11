Уфа, , 11:39 — REGNUM Резервный центр обработки данных планируют создать в Башкирии. Об этом 11 февраля рассказал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в ходе посещения регионального центра обработки данных.

По его словам, руководство региона за минувший год увидело, что вызванные с эпидемиологической ситуацией изменения ускоряют внедрение цифровых инструментов и решений, что сильно уменьшает путь к цифровой экономике.

От также отметил, что с 2019 года мощности центра обработки данных Башкирии выросли в два раза и будут увеличиваться в дальнейшем.

«В связи с этим нам важно обеспечить информационную безопасность. Необходимо создать резервный ЦОД. Разместить его можно на базе центра управления республикой, который мы сейчас строим», — подчеркнул Назаров, заявление которого обнародовала пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в настоящее время региональный центр обработки данных состоит из четырех выделенных серверных помещений. В настоящее время он является одним из центральных элементов государственной информационной инфраструктуры для государственных информационных систем и региональной власти.

«Круглосуточная служба мониторинга инфраструктуры отрабатывает 60 инцидентов в месяц, более 700 в год. 1, 2 и 3 линии технической поддержки обслуживают более 6 тысяч сотрудников государственных органов и учреждений. Ежедневный трафик, проходящий через ЦОД составляет более 1 терабайта», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Назаров также отметил, что в настоящий момент в центр обработки данных размещено свыше 160 информационных систем и их число будет увеличиваться, поскольку в регионе активно работают над развитием инфраструктуры интернета и связи, идут процессы, связанные с цифровизацией.

«Вопрос цифровой трансформации республики для нас приоритетный, так как напрямую влияет на комфорт наших жителей», — сообщил он.

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