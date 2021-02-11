Уфа, 11 февраля 2021, 11:39 — REGNUM Резервный центр обработки данных планируют создать в Башкирии. Об этом 11 февраля рассказал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в ходе посещения регионального центра обработки данных.
По его словам, руководство региона за минувший год увидело, что вызванные с эпидемиологической ситуацией изменения ускоряют внедрение цифровых инструментов и решений, что сильно уменьшает путь к цифровой экономике.
От также отметил, что с 2019 года мощности центра обработки данных Башкирии выросли в два раза и будут увеличиваться в дальнейшем.
Сообщается, что в настоящее время региональный центр обработки данных состоит из четырех выделенных серверных помещений. В настоящее время он является одним из центральных элементов государственной информационной инфраструктуры для государственных информационных систем и региональной власти.
Назаров также отметил, что в настоящий момент в центр обработки данных размещено свыше 160 информационных систем и их число будет увеличиваться, поскольку в регионе активно работают над развитием инфраструктуры интернета и связи, идут процессы, связанные с цифровизацией.
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