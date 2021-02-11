Оренбург, , 11:32 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году подорожало содержание ребенка в детском саду. Рост размера родительской платы варьируется от 30 до 85 рублей. Индексация не превышает уровень инфляции

В Оренбурге плата за содержание ребенка в детсаду выросла с 1430 до 1481 рубля. Самая высокая родительская плата отмечена в Орске — 2455 рублей (ранее — 2370 рублей.

В четырех муниципальных образованиях содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении будет обходиться менее чем в 1 тыс. рублей — Матвеевском, Шарлыкском, Переволоцком и Бугурусланском районах.

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