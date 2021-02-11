Загреб, , 11:31 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение из Европейского фонда регионального развития более 86 млн евро на расширение инфраструктуры широкополосной связи в Хорватии.

«Все европейцы должны иметь стабильный и быстрый доступ к интернет-услугам. Это оказалось еще более важным в контексте пандемии коронавируса, когда многочисленные цифровые мероприятия были переведены на полный онлайн-формат», — заявила комиссар по реформам Элиза Феррейра, сообщает Hina.

Она добавила, что этот проект, помимо вклада в сокращение цифрового разрыва между сельским и городским населением, откроет новые возможности и будет способствовать социально-экономическому развитию Хорватии.

Комиссия подчеркнула важность высокоскоростного Интернета для сельских производителей и микропредприятий, которые получат доступ к новым рынкам и получат выгоду от электронных услуг через сеть.

Согласно стратегии хорватского правительства по развитию широкополосного доступа в Интернет со скоростью выше 30 Мбит/с, это одна из предпосылок для развития современной экономики.

В стратегии также подчеркивается необходимость обеспечения доступности широкополосного доступа со скоростью выше 100 Мбит/с, чтобы развитие инфраструктуры широкополосного доступа следовало за развитием услуг и приложений, требующих более высоких скоростей для бесперебойной работы.

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