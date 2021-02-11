Москва, , 11:25 — REGNUM Количество киберпреступлений в I квартале 2020 года выросло на 83,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джаннет Йеллен, которая посетовала на увеличение количества кибератак и на использование криптовалют в криминальных целях.

«Проблемы с безопасностью в интернете были ещё в 1990-х — как только появились платежи через интернет, — сказал Тимофеев. — Все думали, что со временем безопасность в интернете будет совсем на другом уровне и каждый вор будет пойман, однако с развитием технологий число изощрённых кибератак стало больше. Криптовалюта остаётся международной обезличенной формой. Ее не надо декларировать на таможне, и можно воспользоваться электронным кошельком практически в любой момент. Джанет Йеллен права, криптовалюта анонимна, и ее можно использовать по-разному».

По словам Тимофеева, выхода из ситуации два: либо запрет всех стран по обороту и обмену криптовалюты, либо совершенствование системы безопасности с привязкой к блокчейну.

«Криминала в интернете много. Количество киберпреступлений в первом квартале 2020 года выросло на 83,9%. Глобальные убытки от киберпреступности и расходы на защиту от киберпреступлений увеличились более чем на 50% за два года и в 2020 составили 1,1 трлн долларов, или более 1% мирового ВВП», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, показывающие, что уровень киберпреступности в России продолжает расти, злоумышленники действуют более агрессивно и тщательно скрывают свои следы.

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