Москва, , 11:16 — REGNUM Министерству сельского хозяйства РФ поручено проработать механизм распределения государственных субсидий субъектам РФ с учётом приоритетных для этих территорий отраслей. Такое поручение по итогам рабочей поездки в Калмыкию дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Проработать механизм распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусматривающий в том числе индивидуальный подход к распределению средств для каждого субъекта Российской Федерации с учётом приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства в регионе», — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте российского правительства.

Прорабатывать этот вопрос Минсельхоз будет совместно с Минфином РФ. Об исполнении поручения ведомства должны будут доложить в срок до 8 апреля 2021 года.

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