Москва, 11 февраля 2021, 11:16 — REGNUM Министерству сельского хозяйства РФ поручено проработать механизм распределения государственных субсидий субъектам РФ с учётом приоритетных для этих территорий отраслей. Такое поручение по итогам рабочей поездки в Калмыкию дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Прорабатывать этот вопрос Минсельхоз будет совместно с Минфином РФ. Об исполнении поручения ведомства должны будут доложить в срок до 8 апреля 2021 года.
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