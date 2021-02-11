Чита, , 11:12 — REGNUM Забайкальский край в рамках стартовавший в России программы по модернизации первичного звена системы здравоохранения получит 967 миллионов рублей. Подробности сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам зампреда правительства Инной Щегловой, в ходе реализации программы в 2021 году для доставки медработников до места жительства пациентов, а также доставки больных в медицинские учреждения запланировано приобретение автотранспорта.

Кроме того, предусмотрены средства на оснащение и покупку оборудования для медорганизаций первичного звена, а также на капитальный ремонт 24 объектов — поликлинических подразделений и ФАПов в районах края — Акшинском, Борзинском, Дульдургинском, Карымском, Сретенском и других.

Глава региона Александр Осипов отметил, что при планировании работ в первую очередь необходимо думать об удобстве пациентов и медицинских работников.

«Должна быть обязательно учтена навигация пациентов. Нужно перестроить работу поликлиник по новому методу с применением бережливых технологий. Это должно быть учтено в ходе ремонта», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Выступая в 2020 году с посланием Федеральному собранию, глава государства потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Программа продлится около пяти лет. Она направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.

Ранее отмечалось, что Забайкалье в 2021 году может рассчитывать на установку в регионе 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Средства на них (почти 222 миллиона рублей) выделены в рамках средства дальневосточной субсидии — плана социального развития центров экономического роста.

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