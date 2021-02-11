Подгорица, , 11:11 — REGNUM Исполнительный директор черногорской винной компании Plantažе Мирослав Вукович ожидает, что экспорт вина на российский рынок начнется еще до того, как правительство Черногории отменит санкции против России.

Вукович рассказал, что компании следует совместно с Роспотребнадзором провести анализ вина в лаборатории для определения его качества.

Экспорт вина на российский рынок был запрещен четыре года назад, когда Черногория вместе со странами ЕС ввела санкции против 177 физических и 48 юридических лиц в России.

Россия ответила антисанкциями, и Роспотребнадзор объявил в конце февраля 2017 года, что вина из Черногории должны быть изъяты с российского рынка.