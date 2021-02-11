Кутаиси, Грузия, , 11:12 — REGNUM В городе Ткибули в крае Имеретия Западной Грузии 11 шахтеров объявили забастовку. Об этом 11 февраля сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, горняки более суток не выходят из шахты «Дзидзигури», принадлежащей компании «Сакнахшири». Кроме того, часть шахтеров вышли в знак солидарности с бастующими на акцию протеста возле здания администрации предприятия.

Сообщается, что забастовка была объявлена после того, как в компании отказались повысить шахтерам заработную плату.

«Шахтеры Дзидзигури сейчас протестуют против низкой заработной платы и ждут решения компании. На данном этапе каждому их них начисляется 45 лари (около $14, прим. — ИА REGNUM) в день, что для них неприемлемо», — рассказал журналистам представитель профсоюза Онисе Сапанадзе.

Стоит отметить, что шахтеры в Ткибули объявляли забастовку в июне 2020 года. Они требовали, чтобы руководство компании обеспечило безопасные условия труда и повысило работникам заработную плату.