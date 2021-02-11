Чита, , 10:59 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали планы по строительству и ремонту дорог в 2021 году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предстоит отремонтировать 255,9 километра дорог регионального значения и 41,1 километра дорог Читинской городской агломерации.

«По региональным дорогам определены 20 объектов для заключения контрактов на общую сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. На данный момент проведена работа с подрядчиками, которые выиграли торги. Мы обсудили, какими силами они готовятся выполнять запланированные объемы», — пояснил глава краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Денис Удод.

По его словам, в Чите самыми протяженными объектами ремонта 2021 года станут улица Чкалова, 40 лет Октября, Агинский тракт, проезд Кутузовский и Трактовая. Кроме того, работы пройдут на участке улицы Ивановской, где летом прошлого года из-за скопления дождевой воды возникали проблемы с проездом.

Одной из наиболее важных региональных дорог среди объектов 2021 года можно назвать автодорогу Баляга-Ямаровка, которая обеспечивает транспортным сообщением самый западный район Забайкалья — Красночикойский. В районе проживает более 17,5 тысячи человек, связь с краевым центром и федеральной трассой «Байкал» для жителей возможна только по этой дороге.

В новом году общая протяженность участков ремонта составит 50 километров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт дорог в Забайкальском крае начался в июне 2019 года. На эти цели из разных источников финансирования регион получил 6,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние 150 километров дорог.

Также было заявлено, что на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в 2020 году были выделены 3,2 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

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