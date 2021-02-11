Москва, , 10:41 — REGNUM Правительство России будет сохранять такой уровень пособия по безработице, который позволит федеральный бюджет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что МВФ рекомендовал правительству РФ сохранить в 2021 году повышенные пособия по безработице.

«Подобный механизм МВФ рекомендует практически всем странам, — сказал Остапкович. — Но, к сожалению, мы сейчас находимся в ситуации бюджетного дефицита. Поэтому правительство будет сохранять такой уровень пособия, который позволит бюджет. Сумма пособия будет спускаться до 1500 рублей, наверное, только в тех случаях, когда человек будет отказываться от 5−6 предложений работы. Уровень пособий зависит от знаний и компетенций самого человека — малообразованного человека могут перевести на малые пособия, но все же это будет случаться редко».

Остапкович признал, что существующие в РФ пособия ниже прожиточного уровня в России, но надо исходить из возможностей бюджета.

«Чтобы найти деньги, нужно изъять их из других статей бюджета, будь то здравоохранение или инвестиции», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Сергей Демин заявил, что в небольшой величине российских пособий, в том числе пособия по безработице, есть один плюс — они однозначно подстегивают гражданина к поиску рабочего места.

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