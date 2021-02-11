Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть, которая в моменте отметила свежие 13-месячные максимумы в районе $61,70, растеряла 10 февраля во второй половине дня заработанные очки и завершила торги практически без изменений, расположившись у отметки $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 11 февраля нефть марки Brent продолжила консолидироваться во флэте, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.

Данные минэнерго США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 6,6 млн баррелей против прогноза падения на 2,7 млн.

Таким образом, объемы запасов достигли минимального с марта 2020 года уровня. При этом запасы бензина увеличились на 4,3 млн баррелей, несколько подпортив оптимистичную картину.

После первоначальной благоприятной реакции на релиз котировки отступили на локальной фиксации прибыли и снижении торговой активности, которая наблюдалась и сегодня в Азии, большая часть которой готовится к празднованию Нового года по лунному календарю.

Сегодня оживить динамику на рынке черного золота способен ежемесячный отчет МЭА, который прольет свет на перспективы спроса и предложения в 2021 году.

В остальном настрой в сырьевом сегменте будет зависеть от отношения инвесторов к риску, которое выглядит неоднозначно перед стартом европейской сессии. В краткосрочной перспективе уход под отметку $61 может повлечь более глубокую коррекцию», — считает эксперт.

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