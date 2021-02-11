Москва, , 10:39 — REGNUM Центральный банк РФ может прислушаться к советам Международного валютного фонда о понижении ключевой ставки, но совсем не обязательно выполнять эти рекомендации немедленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Низкая ключевая ставка позволяет бизнесу более свободно дышать за счёт недорогих кредитов и стимулирования внутреннего спроса. Сейчас ставка находится на историческом минимуме и вполне отвечает потребностям экономики, — сказал Ковригин. — К советам МВФ прислушиваться можно, но это не значит, что их надо немедленно исполнять. Дальнейшее снижение ставки может навредить банковской системе. Тем более, итак отток вкладов из них усилился. Я не вижу новых оснований для дальнейшего снижения ставки. Да, инфляция низкая. Но рубль, учитывая его волатильность, может девальвироваться в дальнейшем. А быстрая девальвация дестабилизирует экономические отношения».

Самое рациональное, по мнению Ковригин, в настоящее время сохранить статус-кво.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Центральный банк (ЦБ) России, не последует совету МВФ и не станет снижать ключевую ставку до 3,5%.

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