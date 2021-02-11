Уфа, , 10:39 — REGNUM Более 32 млн рублей выплатили врачам за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в социальной сети.

По его словам, в прошлом году врачи выявили 4,4 тысячи случаев онкологических заболеваний на первой и второй стадии: в результате медикам было выплачено «премий» на сумму 32,45 млн рублей.

«Уверен, благодаря этой работе мы существенно улучшим здоровье сотен и тысяч людей и продлим для них период активного долголетия», — сообщил Хабиров.

Он также напомнил, что в республике продолжают укреплять базу для лечения онкологических заболеваний. Всего в республике было открыто восемь центров амбулаторной онкологической помощи.

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