Москва, , 10:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проанализировать индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии. Об этом 11 февраля сообщает сайт правительства России.

Поручение дано Минприроды и Минэкономразвития. Они должны совместно с правительством Калмыкии проанализировать перечень мероприятий программы «на предмет эффективности, приоритетности и достаточности мероприятий для обеспечения устойчивого роста экономики субъекта Российской Федерации».

Поручение необходимо выполнить до 10 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить средства на поддержку граждан, пострадавших при взрыве в Элисте.