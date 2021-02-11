Москва, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, на финансовых рынках происходит заметное ухудшение настроений, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Цены на нефть с утра снижаются на 0,6%, фьючерсы на европейские фондовые индексы также демонстрируют слабость, находясь в нейтральной зоне после вчерашнего снижения.

Заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, о том, что к концу 2021 года инфляция в США может заметно ускориться, обеспокоило участников торгов.

Все понимают, что в комплексе с новой программой фискальных стимулов на $1,9 трлн, которая вот-вот может быть утверждена в американском конгрессе, это может заставить финансовый регулятор США перейти к ужесточению монетарной политики гораздо раньше, чем ожидалось ранее.

Если 11 февраля эту обеспокоенность не удастся потушить, небольшая фиксация позиций в рисковых активах может запустить настоящий «risk off» на рынках.

И рубль как яркий представитель именно рисковых валют, окажется в авангарде волны распродаж. Стоит ему сегодня лишь преодолеть отметку 74,20 за доллар США, как тут же активизируется сценарий с быстрым уходом к 75,20», — полагает эксперт.

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